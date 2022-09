En la 'vuelta al cole' de Zapeando, el programa ha recordado el pasado escolar de los zapeadores, entre ellos Valeria Ros. Lorena Castell ha revelado algunas fotos de la colaboradora tanto en el cole, como en "esa Irlanda de la que tanto habla".

"¡Qué cara de ardilla!", exclama Dani Mateo, que es incapaz de reconocer a Valeria en la foto de su baile de fin de curso en Dublín: "Tú eres Valeria Matamoros, tú te has tocado", bromea el presentador, a lo que la zapeadora contesta asegurando que "me he puesto un poco de ácido aquí, pero ya se me ha quitado". Puedes volver a ver este divertido momento, donde Valeria explica la intrahistoria detrás de su foto de adolescente, en el vídeo sobre estas líneas.