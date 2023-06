Kanye Westcumple 46 años y lo ha celebrado en Los Ángeles con familia y amigos en una fiesta en la que ha servido sushi sobre cuerpos desnudos de mujeres. Es una técnica conocida como Nyotaimori y popular en Japón desde los años 60. Aunque lo que ha sorprendido es que a esa reunión también ha acudido su hija de nueve años.

"A este tío me lo como, es que no da puntada sin hilo", comenta Dani Mateo, e ironiza con la idea del rapero: "¡Qué adecuado! No le pongo un pero". El presentador, además, anima a Miki Nadal a copiarlo en un bautizo y este bromea: "No me importaría".

El zapeador añade que "la niña ya le ha dicho a su padre que, la próxima vez, prefiere merendar en el burger" y Gakian se pregunta dónde han quedado las fiestas de bocadillos de Nocilla.