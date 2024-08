La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha publicado un listado de varias prácticas que se hacen en algunos bares y restaurantes y que generan dudas entre los consumidores. Eugeni Alemany propone a los zapeadores adivinar si alguna de las más comunes son legales o ilegales.

La primera es cobrar el hielo al pedir, por ejemplo, un café. Miki Nadal opina que es legal mientras que Isabel Forner o Mónica Cruz consideran que, aunque lo cobran en muchos sitios, no es legal. Como apunta Eugeni, "sí es legal". "Siempre y cuando venga indicado en la lista de precios", añade el zapeador.

Otra de las prácticas que genera más dudas es tener la carta en un código QR en lugar de disponer de carta física. Aunque Graciela Álvarez Lobo, Miki y Mónica creen que es legal, Isabel considera que no debería ya que hay ancianos que "no se aclaran con la tecnología". "Debo deciros que no es legal", responde Eugeni. A pesar de ello, el zapeador indica que pueden tener la carta solo en formato digital siempre y cuando "tengan una lista con todos los precios del menú a la vista de todos".

"¿Me pueden prohibir el pago con tarjeta?", pregunta Eugeni al resto de zapeadores. Todos coinciden que no es legal y que, además, tampoco pueden importen un importe mínimo para pagar con tarjeta. Eugeni indica que, como expone la OCU, sí es legal aunque "deben anunciarlo con claridad para que lo sepas antes de consumir".

La última práctica que comparte Eugeni es cobrar un suplemento por "el servicio o el cubierto". Esta cuestión sí que da lugar a opiniones más variadas: mientras que Miki considera que no ya que va "dentro de la cerveza", Mónica o Graciela tienen más dudas. Alemany indica que no es legal cobrar ese suplemento "salvo que haya una normativa autonómica específica que lo permita, y eso siempre se obliga a informar en un sitio visible".