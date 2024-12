El psicólogo Arun Mansukhani explica cómo podemos saber que estamos en una relación tóxica

El psicólogo se remite a la teoría del apego para indicar cómo podemos saber que no estamos dentro de una relación sana. Mansukhani apunta a dos características: "Base segura, refugio seguro".

Muchas personas se encuentran en medio de una relación tóxica con una pareja, un familiar o un amigo sin ser conscientes de ello o, como apunta María Gómez, "sin querer ser consciente para evitar conflictos". Pero, ¿cómo podemos saber que una relación no es sana?

El psicólogo Arun Mansukhani indica que la teoría del apego plantea que "una buena figura de apego tiene dos características: base segura, refugio seguro". La base segura, indica que "esa figura de apego hace que yo me sienta seguro y tranquilo, y me permite explorar y crecer".

"Primero es necesario sentirse seguro, tranquilo, no ser temeroso ante esa persona, que tu puedas abrirte al mundo y que eso no es un riesgo para la relación", añade. El concepto de refugio seguro se refiere a "dónde voy yo o a quién busco cuando me encuentro mal". "Si tu tienes un problema y te apetece llamar a esa persona, seguramente sea una relación sana", añade.