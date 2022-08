Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando una ronda de las ya tradicionales preguntas heavys. Esas preguntas que los espectadores realizan a los zapeadores para ponerles en apuros. Eso sí, lo que no sabe Castell es que aunque es la presentadora, no se iba a librar de recibir una de estas preguntas heavys. ¿El nombre de qué zapeador o zapeadora no se tatuaría ni por dinero?

"El nombre no, pero un mote gracioso", explica Lorena Castell, que deja loco a Quique Peinado: "Es la peor idea que he escuchado en mi vida". Además, la zapeadora realiza un divertido ranking en el que explica algunos de sus tatuajes. "Los tatuajes que tengo me los he hecho con máquina, pero ahora los estoy haciendo con puntitos", destaca la zapeadora, que, propone a sus compañeros, hacerles tatuajes con su nueva máquina a puntitos. Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia, donde Valeria Ros realiza una sorprendente propuesta: ser tatuada por Lorena Castell antes del programa 3.000.