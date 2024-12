Poner límites o tener buena actitud: Raquel Perera da varias claves para enfrentarnos a las comidas navideñas

La psicóloga indica que es importante expresar con firmeza aquellos temas que no deseamos abordar. Además, aconseja no recurrir al alcohol ya que esto "puede aumentar la probabilidad de perder el control ante una provocación".

La Navidad trae consigo la celebración de reuniones familiares. Estos momentos pueden ser muy estresantes para muchas personas ante la previsión de que se toquen temas polémicos que puedan generar discusiones. Raquel Perera visita Zapeando para dar varios trucos para enfrentarnos a esa comida familiar.

La psicóloga hay varias claves que es necesario recordar antes para evitar discutir en esos encuentros familiares. "Primero hay que expresar con firmeza que no deseas abordar ciertos temas con una llamada previa", indica Perera. La psicóloga indica que también se deben evitar temas de conversación que pueden ser muy susceptibles de terminar en una discusión ideológica.

Raquel recomienda "no recurrir al alcohol. Son noches en que uno brinda mucho pero el alcohol puede aumentar la probabilidad de perder el control ante una provocación". Perera también indica que es importante no crearse falsas ilusiones. "Si ya hay problemas latentes y conflictos fuertes sin resolver no se van a resolver el día de Navidad".

Por último, la psicóloga apunta a que es necesario "acudir con una buena actitud, actitud positiva y respetando todos esos límites que te has puesto antes de acudir a la cita". Dani Mateo expone que "más importante que no tocar ciertos temas es cómo se tocan". "Si te dedicas a lanzar pullitas... al final acaba mal", concluye el presentador.