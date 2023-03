Una apicultura francesa protagoniza estas polémicas imágenes en las que aparece posando para una sesión de fotos con la tripa de embarazada llena de abejas. "Es de esas cosas que es mejor no intentar, aunque te guste mucho la miel", espeta Isabel Forner, que flipa con este vídeo viral que muestra a los zapeadores.

Según ha explicado la mujer, ha querido posar con este insecto porque "le proporciona mucha paz y lo ha querido demostrar haciendo este posado". Pero la reacción en las redes sociales no ha tardado en llega y su perfil se ha llenado de comentarios criticándola porque, al parecer, esta práctica "puede parecer un poco peligrosa".

"Si no arden las redes yo no me doy casi ni cuenta de que es peligroso", ironiza Isabel Forner. En cambio, Cristina Pedroche prefiere aportar otra versión: "Yo quiero pensar que esas abejas no pican, como la abeja melipona de Yucatán, que no pica".