"A muchos os gustaría hacer ahora lo que ha hecho esta muchacha", asegura Miki Nadal, "cogerse un vuelo e irse a Ibiza, así, de locura". Tal y como cuenta ella misma en este vídeo, había quedado con su amigo Toño para desayunar en su casa, pero le llegó un email y tres horas más tarde se encontraban en Ibiza.

Una idea a la que su amigo se sumó sin dudarlo, sobre todo, porque "había conseguido un hotel gratis haciendo el rata". Pero no tenían alojamiento para el segundo día: "Así que estaremos de fiesta. No se duerme". Sin embargo, el viaje les sorprendió más de lo que ellos esperaban y acabaron durmiendo en una habitación que tenía todas sus paredes de cristal: "Es la habitación de 'You' porque estás observado", asegura la chica. Puedes ver el divertido vídeo de esta joven, que se ha ido de "calentada" con un amigo a Ibiza, en el vídeo principal de la noticia: "Mi madre me va a matar". Y tú, ¿harías un viaje como ella, a la locura?