La petición de Alberto Rey al equipo de Zapeando tras ir al cine a ver 'Backrooms': "Stop mandarme a ver películas de miedo, por favor"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos cuenta todo sobre el fenómeno Backrooms, la película que está arrasando en EEUU, cuyo director, Kane Parsons, tiene solo 20 años. En el vídeo, todos los detalles.

Se llama 'Backrooms' y está siendo un fenómeno brutal en Estados Unidos. Tal como cuenta Mónica Cruz, es una película de terror psicológico que lleva recaudados más de 100 millones de dólares, habiendo costado solo 10. 'Backrooms' está protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell.

Pero lo más alucinante de todo, añade la actriz, es que "su director [Kane Parsons] tiene solo 20 años". Mónica Cruz necesita información sobre la película porque no sabe si ir a verla y quién mejor para resolvernos las dudas que nuestro experto en cine, el periodista Alberto Rey, que antes nos explica, eso sí, un concepto importante asociado a la película: el terror liminal.

"El terror liminal son esas historias que se sitúan en lugares vacíos, como pasillos de aeropuertos, parkings, hoteles impersonales, sitios desiertos donde se provoca una especie de angustia porque las leyes naturales no operan como en el mundo real. Es muy angustioso. Esto pasaba en 'El Resplandor', o incluso en 'Twin Peaks', que se alteraban las las leyes físicas".

Y volviendo a 'Backrooms', también tiene una cosa más, que es el universo creepypastas, esto es, tal como cuenta Rey, "son historias de miedo que surgen en internet y de repente la gente empieza a escribir sobre ellas, se convierten en leyendas urbanas, alguien hace un video con IA y entonces parece que es verdad. Pero esta está bastante bien y además que tiene guiños a Cronenberg, a Carpenter y a David Lynch, todos esos cineastas retorcidos y perversos que a mí me encantan".

Y sí le gusta sí, porque le otorga 3 'albertitos' y medio, porque, tal como argumenta su puntuación, "es una película que, en un universo saturado de propuestas parecidas, porque hay mogollón de películas de miedo, esta se defiende muy bien".

Ahora bien: "Stop a mandarme a ver películas de miedo, por favor, equipo de Zapeando", pide encarecidamente Rey, a pesar de los elogios de la película de sus compañeros: "Esta película tiene mérito porque encima dirigida por un chaval de 20 años. ¿Cómo tiene que ser tener a un chaval de 20 años de director? ¿Hay que repetir la toma a broma porque no me renta, bro", dice divertido Nacho García.

"Sí, sí, un chaval de 20 años que me ha dejado sin dormir una noche. Lo siento muchísimo, porque es que Zapeando ya parece una película de terror en el que el primero que muere soy yo", remata irónico y divertido nuestro experto en cine. En el vídeo, todos los detalles de esta película que se estrena este viernes en los cines.

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