Eduardo Navarrete ha sorprendido en el último programa de 'Tu cara me suena'. El diseñador ha dejado a todo el mundo con la boca abierta gracias a su imitación de Vicente Fernández en la que ha demostrado que tiene una gran voz y, además, ha sufrido una impactante transformación. El diseñador conecta en directo con el programa para contar cómo ha sido su experiencia.

"Me hizo muchísima ilusión y fue todo un reto poder hacer de Vicente Fernández", afirma el diseñador. "Me encanta la ranchera y fue una oportunidad maravillosa", añade. Además, también tiene unas palabras para todos los participantes del programa: "Me lo pasé pipa y los compañeros fueron lo más". Eduardo explica que para poder convertirse en el cantante estuvo cuatro horas, "del tirón" más luego dos horas más con retoques.

El diseñador ha tenido que conectar desde el tren ya que, en ese momento, estaba viajando hasta Madrid desde Granada. Eduardo se ha encerrado en el baño para evitar el ruido del tren y esto ha provocado un momento muy divertido en plena conexión: alguien ha intentado entrar en el servicio. "Ocupado, que estoy en directo en Zapeando, perdón", le ha dicho Eduardo al pasajero que ha intentado entrar en el baño.