Leo Messiha anunciado su fichaje por el Inter de Miami, una noticia que no esperaban los aficionados culés, que creían posible la vuelta del argentino al F.C. Barcelona. Ante esta decisión, el programa Polònia, de la televisión pública de Cataluña ha realizado un sketch en la que simulan su despedida. "Se huele el rencor desde aquí", advierte Quique Peinado.

"No soy yo, sos vos, que no tenés dinero", dicen en la escena imitando la voz del de Rosario, y añaden: "Hay muchas razones por las que decidí ir a Miami, millones de razones". Además, admite entre risas que ya no le necesiten porque ya tienen a su sustituto, Ansu Fati.

"Que no se meta mucho con él que lo mismo en un par de años lo tiene allí de compañero", avisa, yseñala que "la broma de Ansu Fati ha entrado como cuchillo caliente en mantequilla".