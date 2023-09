Un hombre ha decidido mezclar el paracaidismocon los flotadores hinchables de unicornios para crear una nueva técnica de aterrizaje tras descender con su paracaídas por el cielo, y añadirle un punto cómico.

"¡Qué coordinación, qué belleza, qué fantasía y, sobre todo, qué cantidad de tiempo libre tiene la gente para hacer tonterías!", comenta Quique Peinado al ver las imágenes, y Ares Teixidó señala: "Yo no diría que mundo hoy es un poquito mejor, pero sí un poquito más divertido".

"Para unicornio el que me ha salido en la frente", espeta Valeria Ros, y añade: "¡Tiene un relieve!". Aunque María Gómez le reprende: "Si no lo dices, no se nota".