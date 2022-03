Pablo Carbonell visita el plató de Zapeando y habla sin tapujos sobre su amistad con Pedro Reyes. El actor y humorista, desvela que "le conocí porque era amigo de mi hermano", pero fue una gamberrada lo que hizo que se unieran y surgiera la amistad, tal y como cuenta en el vídeo principal de la noticia.

También habla de sus incios en la calle como actor, en los que le hizo compañía el intérprete de 'No te rías que es peor'. Fue así como comenzó en el mundo del teatro: "Mi hermano y unos amigos hicieron un grupo de teatro y al siguiente me apunté yo. El teatro nos salvó de la droga, del alcoholismo de la delincuencia", confiesa a los zapeadores.

En este programa, Pablo Carbonell también recuerda el mejor momento que han vivido juntos. Fue durante la Movida, "Pedro y yo éramos payasos. Al final fuimos mimos, pero sin maquillarnos. Porque a Pedro no le gustaba", recuerda. Aunque Dani Mateo desconfía del motivo real por el que no lo hacían. Según el presentador no se maquillaban por pereza: "Ser mimo y no maquillarse. ¿Se puede ser más vago?", bromea.

Además, el humorista consigue 100.000 seguidores en Instagram en pleno directo de Zapeando y confiesa a los colaboradores del programa con qué recuerdo de su vida 'loca' se queda. Dale al play y descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.

"Se tiró a todas mis amigas menos a mí": así reacciona Pablo Carbonell ante esta confesión de una conocida actriz

Durante su entrevista, también ha reaccionado a estas palabras que una conocida actriz publicó en sus redes soicales: "Se tiró a todas mis amigas menos a mí". Descubre quién hiz esta confesión sobre Pablo Carbonell en el siguiente vídeo: