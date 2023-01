Lorena Castell conecta en directo con Vanesa Travieso, organizadora profesional tras formarse con Marie Kondo en Estados Unidos. "Es una persona frágil con un aura especial", explica Travieso, que destaca que cree que la noticia de Kondo de que ya no puede tener la casa ordenada tras tener tres hijos "es mentira": "Creo que no va a dejar de ser ordenada". "El problema que tiene es su nivel de exigencia, era tan perfeccionista que es muy complicado", destaca la experta, que afirma que no se pueden llevar las cosas "al extremo": "No ha podido con esa perfección que lleva y que es enfermizo".

"Es posible mantener el orden con hijos, da igual cuántos tengas", afirma la experta, que critica que Marie Kondo, que ha sido una gurú, "reconozca después de tantos años que no se puede mantener el orden": "Las claves fundamentales son tener pocas cosas y un lugar asignado para cada una de ellas". Puedes ver la entrevista en el vídeo de arriba.