Para luchar contra la contaminación, el Gobierno central de China ha propuesto a los gobiernos locales convertir las ciudades en espacios verdes. "Pero no dijeron cómo hacerlo", destaca Miki Nadal, que muestra a sus compis de Zapeando la "loca medida medioambiental" que están siguiendo: "Es todo un ideón", valora el de Zaragoza.

"No es un tinte orgánico, ni un fertilizante de color", aclara el zapeador, que explica que lo que están usando para conseguir las ciudades verdes que ha propuesto el gobierno central es "pintura normal y corriente". Sí, "¡están pintando árboles secos!". "Ni el césped del Bernabéu está tan verde!", no puede evitar reaccionar Miki Nadal al ver el resultado. Puedes ver cómo lo hacen en el vídeo principal de la noticia: "Me chifla la idea", comenta Thais Villas.