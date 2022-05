Susana Rodríguez, reportera de Zapeando, sale a la calle para entrevistar a los españoles y españolas sobre su boda. ¿Cómo vivieron ese día? ¿cuál es el peor recuerdo que tienen? "Pues nada, que no nos hicieron ni puto caso", recuerda una mujer y es que su marido explica que se casaron el día que el Atleti y el Valencia jugaron una final.

Además, otro hombre reconoce que no le gustaba nada el vestido de novia de su mujer. "Fíjate que por la noche no me quiso tocar", desvela entre risas la mujer. Pero, ¿y cuál es el regalo más horroroso que les hicieron? Descubre todas sus confesiones en el vídeo principal de esta noticia.

