Una concursante sorprende a los coaches no solo con su voz sino también con el significado de su nombre, Phindile. Esta explica que ella es la tercera de tres hermanas y que su madre, decidió llamarla así cuando supo que iba a tener a otra niña otra vez. Pero también protagonizaba uno de los momentos más cómicos de la noche, junto a Antonio Orozco, en el momento de la elección de equipo.

El cantante la invitaba a formar parte del suyo y esta, agradecida, se dirigía hacia él para abrazarle, aunque él lo entendía de manera errónea y celebraba que esta hubiera tomado ya una decisión. Aunque Phindile le aclaraba que todavía estaba meditando sobre a quién elegir: "Falsa alarma".

Orozco, que no podía creer lo que acababa de ocurrir, exclamaba: "¡Qué frustración! Esto es lo peor que me ha pasado. Me has dado calabazas en toda la cara". La concursante, finalmente, desvelaba por qué equipo se decantaba. Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.