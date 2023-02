Lorena Castell ha visitado La Resistencia y "mira que la hemos visto hacer cosas y presumir de que sabe hacer cosas", espeta Dani Mateo, que da paso a su vídeo en el que demuestra ante Broncano que monta en skate. "Yo era skater cuando tenía 20 años", le confesaba la catalana en el programa, que reconoce que iba "mucho con los patines".

Es en ese momento cuando en el plató de La Resistencia aparece un monopatín: ¿En serio? Que no voy a poder", decía Lorena Castell al tiempo que se quitaba los zapatos de tacón para probarlo. "Puedo ir de aquí a allí", advertía a Broncano, que le esperaba en la otra punta del escenario. Y menos mal: "A ver, tampoco mintió, Lorena", comenta Valeria Ros en Zapeando al ver cómo casi se cae, y resalta que "ella dijo que sabía montar, pero no bajarse". Puedes ver el momento en el que casi se come el suelo en La Resistencia en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.