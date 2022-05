"Conducir con precaución está bien", destaca Miki Nadal, "pero tampoco sin pasarse". Y, es que, en su vídeo viral del día se ve cómo el conductor de un coche no se atreve a entrar una rotonda y deja pasar varios vehículos hasta sentirse seguro y poder incorporarse tranquilamente. Sin embargo, cuando arranca "va en dirección contraria", informa el de Zaragoza, que no da crédito a lo que ven sus ojos. Igual que Valeria Ros, que espeta: "Pero, ¿cómo no se puede dar cuenta?".

"Es que ha pasado tanto rato que se le ha olvidado hacia dónde iba", asegura María Gómez, haciendo referencia al tiempo que ha tardado en decidirse en entrar a la rotonda. En el vídeo principal de la noticia, el momento en el que este coche casi provoca un accidente por entrar en sentido contrario.