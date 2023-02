Jiaping sale a la calle para descubrir cuál es la tendencia entre los jóvenes españoles para ligar, si son más de hacerlo de forma tradicional en un cara a cara o si prefieren las redes sociales como Tinder o Instagram. Sin embargo, y lo que ella no se esperaba, es que uno de sus entrevistados acabase tirándole la caña a ella: "¿Tienes pareja?", le pregunta él, a lo que ella no duda en contestar entre risas: "Soy soltera".

"Le gustarías a mi madre", espeta él, que le explica que la señora "está esperando a que me case con una chica guapa como tú" y le propone una comida junto a su progenitora. Además, en el vídeo principal de la noticia, este joven le pide a Jiaping hacerse un selfie para mandárselo a su madre.

"¿Te gusta o no este hombre?", le interroga Valeria Ros en el plató de Zapeando, una pregunta a la que Jiaping responde con risas. Pero Dani Mateo no se rinde y pide una opinión más sincera, la de Iñaki Urrutia: "¿Tú aquí ves mandanga?". Y él no duda en responder: "Por parte de él sí. Él le ha enviado ya una mazorca, una berenja y hasta una fresa porque se ha liado". Puedes ver el momentazo sobre estas líneas. Y tú, ¿crees que estamos ante el comienzo de una bonita historia?