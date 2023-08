"Esta semana el programa lo presento yo", anuncia Miki Nadal al inicio de Zapeando. El zaragozano coge el testigo de Valeria Ros y estará al frente del programa antes de la vuelta de Dani Mateo. "A ver qué tal sale porque llevo tiempo sin venir", comenta.

El zapeador señala que ha estado fuera tanto tiempo que no recordaba cómo llegar: "No sabía dónde estaba el plató, me he metido a los baños de otra empresa". "Tenía muchas ganas de veros. Es mentira", bromea.

Sin embargo, admite que se le ha hecho "largo" el verano, pues ha estado dos meses de vacaciones: "Largo como el libro de Valeria, que me lo he leído".