"Esta semana presento el programa, que Dios nos coja confesados", señala Valeria Ros al inicio del programa. La vasca será la encargada de conducir Zapeandoestos días, igual que ya lo hicieron María Gómez y Quique Peinado en sustitución de Dani Mateo.

Esta reconoce que "no daba ni un duro" y promete "no liarla", aunque, después, se desdice: "Bueno, no puedo prometerlo, ya me conocéis". La presentadora presenta a los zapeadores y apunta: "Menos mal que estáis vosotros".

"Iñaki ha empezado a animarte tanto que se ha ahogado", comenta María Gómez, a lo que el zapeador añade: "Me he quedado sin aire". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.