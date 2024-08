La revista francesa 'Marianne' ha publicado un artículo en el que se criticaba España. "Ojito conmigo, 'puturrús', que me conozco...", 'amenaza' Miki Nadal, muy indignado, "salto los Pirineos de una zancada y me pongo a repartir baguettes...". María Gómez le tranquiliza diciendo que no solo han criticado a nuestro país "sino a varios incluyendo el suyo".

"En el artículo se habla de la decadencia de los países de Occidente", indica María. "No superan que hayamos fichado a Mbappé", afirma Nadal. "La revista lo que hace es comparar el esplendor del pasado con la actualidad", explica la zapeadora. Por ejemplo, compara a Velázquez con Almodóvar, "del que dice que sus últimas películas ya no tienen el sentido que han tenido siempre".

En el artículo también se comprar la espiritualidad de Ignacio de Loyola con los fiestones en Ibiza, las joyas arquitectónicas de Al-Ándalus con las importaciones masivas de cannabis o el fuerte carácter de Isabel la Católica con la acusación a Cristina de Borbón. No te pierdas el resto de comparaciones en el vídeo principal.