Miki Nadal 'cuenta' por qué ha vuelto a Zapeando: "Necesitaba dinero"

Tras varias semanas de ausencia, Miki Nadal ha vuelto a Zapeando. Dani Mateo lo ha recibido con una gran alegría pero el zapeador ha 'desvelado' que ha vuelto al programa porque "necesitaba dinero". "Seguro que no has podido dormir esperando este momento", responde Mateo.

"Ojo, Miki Nadal o debería decir 'Mikinho'", añade Dani, y es que Miki ha estado trabajando en Brasil. "He estado trabajando un mes, he conocido a mucha gente, me lo he pasado muy bien y, es una cosa, que ya saldrá en la televisión", explica el zapeador.

María Gómez pregunta si la gente que ha conocido es peor que los zapeadores. "Son guays pero un poco peor que nosotros", pregunta María. "Bueno, no sé..." responde Nadal, "no tengo buenos recuerdos tampoco de esto".

"Me han tratado muy bien", afirma Miki, "iba por la calle caminando y me cantaba todo el mundo lo mismo: 'Mira que coisa mais linda, mais llena de grasa...'". Dani, por su parte, apunta que el zapeador ha vuelto de Brasil "más enamorado que nunca de España". "No hay nada como salir de España para quererla", responde Miki.