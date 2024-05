La piloto de BMXMia Ayats, de tan solo 11 años, se ha proclamado subcampeona del mundo de esta disciplina del ciclismo. La competición se ha celebrado en Estados Unidos y la deportista de Altafulla, en Tarragona, quedó a tal solo 1,2 segundos de la primera posición. La niña pudo participar en el mundial gracias a una campaña de micromecenazgo. Mia y su padre, Marc, charlan con Zapeando sobre su reciente triunfo.

Su padre ha contado cómo fue para ellos conseguir que la niña pudiera participar en la competición. Para ello, hicieron un 'crowdfunding' con el que consiguieron recaudar casi 5.800 euros que les permitió viajar hasta Estados Unidos. La idea la tomaron de otra corredora que lo hizo. "Queremos dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado", afirma Marc.

Además de ese segundo puesto, Mia también se ha llevado "otro premio": ver su foto en una de las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York, algo que dejaron inmortalizado en un vídeo. "Aún no he ido al cole, pero mucha gente del club me dijo que si era verdad y estaban flipando", explica la niña.

Su pasión por el ciclismo es algo que, como explica su padre, no viene de él. "De pequeña la apuntamos a ballet pero cuando vimos que el tutú no estaba bien decidimos apuntarla a otro deporte", explica Marc. Su próxima carrera se celebrará en Italia, el campeonato de Europa.