Quique Peinado muestra en el plató de Zapeando el último look de una de las famosas españolas más internacionales: Georgina Rodríguez. "Se ha paseado por Manchester con un look valorado en más de dos millones de euros", estaca el zapeador, que ironiza sobre el precio: "El look vale más que el traspaso de su marido".

"Por Vallecas te quería yo ver con eso y a Cristiano también", resalta Quique Peinado, que repasa en el vídeo principal de esta noticia cuánto vale cada detalle del look de Georgina Rodríguez.