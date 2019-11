¡Zapeando cumple 1.500 programas! "Cómo pasa el tiempo a mí me han parecido 57", confiesa, entre risas, Dani Mateo, quien pide un gran aplausos para sus compañeros, que son los que "tienen todo el mérito".

Además, pregunta a los zapeadores sobre sus mejores recuerdos del programa y sale a relucir una curiosa anécdota de Quique Peinado: "Yo estaba desde el equipo inicial, peor como no era conocido me dijeron que el día uno no salía, que ya salía el dos".

Por otro lado, Miki Nadal se desplaza hasta la redacción de Zapeando para mostrar a los espectadores cómo trabaja el resto del equipo que no está frente a las cámaras. Documentación, producción, grafismo... descúbrelo todo en este vídeo.