Ximena Córdoba regala “un beso muy especial” a ‘Zapeando’ por su primer cumpleaños

PRIMER ANIVERSARIO, ESTE MARTES

No podía faltar para la celebración del primer año de ‘Zapeando’ la musa del programa: Ximena Córdoba. La mujer del tiempo se ha acordado de todos los ‘zapeadores’ y ha mandado un mensaje felicitando al programa por su primer cumpleaños y, en especial, a Frank Blanco. “Espero que no me hayas olvidado”, comenta antes de contonear su cuerpo al ritmo del ‘Weather’, la “canción de boda del mundo ‘Zapeando’”, según el presentador.