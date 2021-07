Lorena Castell plantea una pregunta a los zapeadores: ¿alguna vez han abandonado pertenencias en casa de un ex? "Yo alguna vez me lo he dejado adrede", confiesa Valeria Ros, que explica que se trata de una estrategia para volver a quedar con una persona.

Pero la zapeadora también ha revelado cuál es el objeto de un ex que aún tiene en casa y que nunca le han pedido de vuelta: "Calcetines. No me los pongo porque a veces me da mal rollo", explica. Puedes ver el debate sobre este tema en el plató en el vídeo que ilustra esta noticia, en el que Valeria revela a cuál de sus exparejas pertenecen los citados calcetines.

La empresa que recupera tus cosas de casa de tu ex

