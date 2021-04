Un perro se coló en pleno directo de una reportera de la televisión rusa. apareciendo de la nada, para robarle el micrófono. En el vídeo del momento que se ha hecho viral se puede ver cómo la periodista no se lo piensa dos veces y sale corriendo detrás del animal para recuperar su herramienta de trabajo.

"El perro demuestra que está más en forma que la periodista", apunta Dani Mateo, que recuerda que el momento se produjo en Rusia, por lo que los espectadores "no solo no se inmutaron sino que les decepcionó mucho que el ladrón fuera un perro y no un oso borracho que se llevase también el brazo de la periodista".

Finalmente, la televisión volvió a contactar con la reportera y esta no solo había recuperado el micrófono sino que también había hecho amistad con el animal.

Otros vídeos virales

El amor no entiende de razas, y sino que se lo digan a los dueños de una tienda de Carolina del Norte, Estados Unidos, que tuvieron que ver cómo un perro callejero entró hasta cinco veces en su establecimiento para llevarse un adorable peluche de unicornio que tenían en venta. Finalmente, un refugio se lo acabó comprando. Puedes verlo en este vídeo: