Un hombre llevó a su novia a ver 'La Bella Durmiente' en el cine. Hasta ahí todo parece normal. Sin embargo, mientras estaban viendo la película, la mujer se dio cuenta de que el aspecto de los personajes de la película de Disney y el guión eran distintos. Lo había cambiado su pareja para pedirle matrimonio de una forma muy original.

En el final de la película modificada por el novio, el príncipe le saca un anillo a la 'Bella Durmiente'. Y es lo que hace el joven en medio del cine. "No todos los días le puedes pedir matrimonio a tu novia de secundaria. Así que quiero tomarme mi tiempo para saborear mi momento", le dijo el hombre ante la incredulidad de su novia, que no paraba de repetir "¡Dios mío!". A continuación, la joven se dio cuenta de que lo que creían que eran descocidos que habían ido al cine, resulta que se trataba de su propia familia y amigos. Y tras pedirle que se case con ella delante de todos, la mujer responde que afirmativamente.

"No me parece bien. ¿Qué diferencia hay entre esto y un chantaje? A un tío que se ha pegado ese curro yo también le digo que sí, aunque sea hasta Dani Mateo", ha expresado Cristina Pedroche tras ver el vídeo. "Para mí la moraleja es que ya no se puede ir al cine", ha dicho, por su parte, Dani Mateo.