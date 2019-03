Susanna Griso: “Llevo una vida tan de monja Carmelita que ni me acordaba que se entregaban los premios”

PREMIO IRIS 2014 AL MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD

‘Espejo Público’ está de enhorabuena porque se ha llevado el Premio Iris al mejor programa de actualidad. Aunque Susanna Griso no estaba cuando le dieron el premio. Y es que la presentadora estaba durmiendo mientras sus compañeros estaban de celebración. La periodista cuenta que Ana Pastor la mandó un mensaje para ver dónde estaba porque no la veía, cuando estaba a punto de meterse en la cama porque no se acordaba que era la entrega de premios.