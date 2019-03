Sara Escudero: "Los hijos de la Preysler parecen más viejos que Isabel Preysler"

RONDA DEL HOMBRE DE NEGRO CON ISABEL PREYSLER

Los 'Zapeadores' se han dado cuenta de que si el Hombre de Negro es el ser más temido, Isabel Preysler es la mujer más glamurosa, y por eso han hecho una ronda rápida de chistes sobre ella, al estilo de Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero'. Frank Blanco no ha podido evitar partirse de risa con la ocurrencia de Ana Morgade: "Isabel Preysler tiene una versión de Spotify en la que los músicos van a tocar a su casa", por el contrario a Miki Nadal le preocupa que Isabel no pueda lavarse los dientes, "por no saber en qué baño ha dejado el cepillo".