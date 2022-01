Dani Mateo destaca en el plató de Zapeando uno de los momentazos de la visita de los actores Julio Peña y Clara Galle a 'El Hormiguero'. "Además de ser la cantera del cine español, son majísimo", destaca el presentador. Y es que los jóvenes protagonistas 'A través de la ventana' desvelaron cómo un 'coach' de intimidad les ayudó mucho para rodar escenas de sexo.

"Animo a todas las producciones a que, si hay escenas de sexo, haya un 'coach' de intimidad", destaca Clara Galle, que afirma que "hay que quitar hierro al asunto": "Igual te hacen hacer cosas que tú no has probado o con las que no te sientes segura". Es más, son tan jóvenes que la propia actriz reconoce que si la película le hubiera pillado cuatro meses antes la cosa hubiera sido diferente. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.