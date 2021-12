Ana María Simón y Paula Arcila visitan el plató de Zapeando para convencer a los españoles de que España es un sitio estupendo. Para ello, las presentadores analizan los tópicos españoles. Además, los venezolanos son gente que le echa pasión a la vida, pero ¿y los españoles? ¿les parecen gente tristona o ven a gente alegre por la calle?

"Yo creo que somos gente divertidísima y que tenemos azúcar en la sangre", destaca Valeria Ros, algo en lo que Simón y Arcila están de acuerdo. Es más, Paula Arcila afirma que con "el tema del morreo aquí se tienen confianzas": "Les encanta comer la boca en cualquier parte". Y es que las presentadoras señalan que en todas partes la gente "se come la boca" en España. "Me gusta mucho que sea así y con quién tú quieras, gente mayor, del mismo sexo... lamentablemente en otro países no se puede", defiende Lorena Castell, que destaca la "maravillosa libertad" que hay en España. Puedes ver la reflexión completa en el vídeo.

Cómo la diferencia de idiomas te traiciona

Las presentadoras de 'Permitido equivocarse', Ana María Simón y Paula Arcila, charlan sobre el choque cultural que sufrieron al llegar a España. Puedes verlo en este vídeo.