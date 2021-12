A sus 62 años Anabel Ávila se ha convertido en una conocido streaming que desafía a los más jóvenes jugando al 'League of Legends'. Isabel Forner y Dani Mateo conectan con esta conocida streamer para conocer cómo es este mundo y cómo adentrarse en él le ha cambiado la vida. "Me metí hace nueve años cuando mi hijo me dijo que me iba a gustar", explica la mujer, que reconoce que en ese momento "estaba en un momento duro y pasándolo mal": "Amo este juego, me da la vida, la emoción que pongo en cada partida me encanta".

Pero, ¿por qué se hace llamar 'La abuela vengadora'? "Me lo puse hace tres años, porque los niños te insultan y trolean en las partidas", confiesa Ávila, que recuerda cómo una partida se la hicieron "perder de una forma muy desagradable": "Terminé llorando". Así decidió cambiarse el nick para "vengarse de todos esos niños". Además, Ávila reconoce que es una persona "asocial", algo que ha mejorado gracias a jugar a estos videojuegos online con más gente: "El streaming me ha cambiado, me ha ayudado a crecer a mi edad".