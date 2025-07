Un español alquila un apartamento de 3 metros cuadrados en Hong Kong: "Cuesta 40 euros la noche, 1.200 euros al mes"

El apartamento que nos muestra HiClavero en este vídeo viral que recoge Aruser@s bate todos los récords de nuestro 'Zulómetro'. Se encuentra en Hong Kong, una ciudad en la que hay personas que se ven obligadas a vivir en casas subdivididas, "las conocidas como casas jaula", explica el famoso youtuber español.

"Estoy en la punta de la habitación y en exactamente tres pasos he llegado al final", asegura mientras graba su alojamiento de esta noche, de unos tres metros cuadrados. Pero la falta de espacio no es lo peor. "La cama se ve de todo menos limpia. Esto debería ser blanco y se ven unos manchurrones por todas partes...". El baño, por supuesto, es minúsculo.

Se podría pensar, dado el estado en el que se encuentra este lugar, que, al menos, debería ser barato. Pero no. Ni eso tiene. "La noche en este sitio cuesta 40 euros, así que si no me hicieran precio y quisiera quedarme aquí todo el mes sin cocina ni armarios, estaría pagando 1.200 euros", calcula.

"Oye, 1.200 euros, pero muchas posibilidades. Muchas posibilidades de pillar una infección", bromea Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.