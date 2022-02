Penélope Cruz ha hecho unas "pinceladas extra" al mítico Nacimiento de Venus de Boticelli para una portada de 'Vanity Fair'. "Lo ha destrozado", ha expresado Miki Nadal al ver el resultado, una opinión similar a la de Dani Mateo.

Sin embargo, Cristina Pedroche ha discrepado con sus compañeros. "Le ha quedado muy bonito. Me gusta", ha defendido, a lo que ha añadido: "Le ha dado un toque, porque Boticelli no pintaba mal, pero Penélope le da un toque", ha subrayado. "Cristina opina que lo ha arreglado", ha comentado Dani Mateo tras escuchar a Pedroche, algo que la zapeadora no ha escondido: "Para mí sí. Todo lo que toque Penélope...", ha manifestado la zapeadora.