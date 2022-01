Rasel ha confesado en Zapeando que "uno de los mayores retos" a los que se ha enfrentado en esta edición de 'Tu cara me suena' ha sido meterse en la piel de Mala Rodríguez. "Fue mi primer cambio de sexo en el programa. Ser una mujer es muy complicado para un hombre. Para mí fue un retazo y más aún porque estaba Mala Rodríguez en el plató, y tenía una presión increíble", ha contado.

Además, el cantante ha recordado que Mala Rodríguez reaccionó haciendo "una videollamada con sus niñas porque estaba meada de la risa". "Yo fue ponerme las coletas y me volví loca. A mí me encantó, me lo pasé súper bien. Además, me veía guapa", ha expresado Rasel, tras lo que Cristina Pedroche ha comentado que era "muy difícil" imitar a Mala Rodríguez, pero que la actuación "fue maravillosa".