Quique Peinado y la cobra: "Me pasó con una chica, no sabía si darle la mano o dos besos y aquí estoy hoy, casado y con un hijo"

COBRA PRESENTADORA

Los nervios traicionan a una reportera que tiene que hacer una cobra al entrevistado que se lanza a darle un beso. Una cobra en directo que da mucho que hablar en el programa, y si no que se lo pregunten a Quique Peinado: "A mi una vez me pasó una cosa parecida: me presentaron a una chica, no sabía si darle la mano o dos besos y aquí estoy hoy: casado y con un hijo".