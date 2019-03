Quique Peinado, a Cristina Pedroche: “Vas a peor imitando a Chiquito”

LA 'ZAPEADORA' IMITA A AL HUMORISTA MALÁGUEÑO

Una de las personas que ha hecho historia, por el récord de imitadores que tiene, es sin duda, Chiquito de la Calzada. Y como no podía ser menos Cristina Pedroche también ha querido hacer su propia versión, pero imitar a Chiquito no está entre las habilidades de la ‘zapeadora’. Tanto es así que Frank se enfada y amenaza con que algún día se irá del plató, porque no puede soportar tanta tontería. Pero entonces Cristina, que tiene solución para todo, propone presentar ella ‘Zapeando’ imitando al humorista malagueño.