Quique Peinado: “No discutes con tu pareja porque dos no discuten si uno está trabajando”

VENTAJAS DE ESTAR TODO EL DÍA EN EL TRABAJO

Un estudio demuestra que los españoles son menos productivos que los alemanes, pero trabajan más horas. En total, en España se trabajan 300 horas más al año que en países como Alemania u Holanda. Desde ‘Zapeando’ quieren sacar el lado bueno a esa triste realidad a través de una ronda rápida de ventajas de estar todo el día trabajando: “Ahorras muchísimo en la factura de la luz”, “Entrando de noche y saliendo de noche no te quemas con el sol, “Los amigos no te piden dinero porque ya no tienes amigos”, comenta los ‘zapeadores’.