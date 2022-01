Lorena Castell da la sorpresa en el plató de Zapeando al aparecer nada más arrancar el programa en el centro de la mesa, lugar del presentador y, por tanto, de Dani Mateo. Y es que la zapeadora presentará el programa por el momento ante la ausencia de su compañero.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que Dani Mateo no está presentando Zapeando? La catalana lo desvela en el vídeo principal de esta noticia, donde también muestra el nuevo look de Quique Peinado: "Me ha hecho mucha ilusión porque se ha peinado y se ha cortado el pelo".