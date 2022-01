En Zapeando hemos querido dejar atrás el año 2021 con grandes dosis de humor. ¿Cómo? Por ejemplo, recopilando los vídeos de las travesuras más sonadas que han cometido niños de todo el mundo a lo largo de este año pasado. Trastadas que no son precisamente inocentes, como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas. Tal es el caso e un grupo de niños chinos de primaria, que nos han enseñado en 2021 a no morir electrocutados.

También el año pasado otros dos pequeños nos enseñaron lo que es realmente el espíritu de colaboración para alcanzar objetivos que parecen imposibles, aunque no sin esfuerzo. Y también la utilidad de un tenedor, cómo no provocar un incendio en un ascensor o cuál es la reacción de una madre después de que otro niño en cuestión intentara meter un gato en la licuadora de casa. Muy buena idea no es, desde luego.