Quique Peinado da un consejo a la gente que va a Londres: "Antes de cruzar mirad hacia ambos lados, sobre todo si va hacia vosotros un guardia real". Y es que "el riesgo de atropello es mayor que con un tranvía".

Como se puede ver en el vídeo, un guardia real pasa por encima de un niña que cae al suelo. "Le pasa por encima como Patxi Alonso a Lopetegui cuando volcó", explica Quique Peinado mientras que Dani Mateo, tras ver las imágenes, destaca que espera que no entremos nunca en guerra contra los ingleses: "Estos tíos no conocen, no hay forma de pararlos".