Miki Nadal se somete en el plató de Zapeando a un atrevido reto en el que debe contestar a la pregunta heavy de un espectador. ¿Quién piensa que es el compañero que peor guarda secretos? El zapeador desvela en el plató en directo cuál es para él el ranking de los que mejor y peor guardan secretos.

Cristina Pedroche afirma que no debe mover el ranking que ya está puesto, con Lorena Castell en primera posición de no saber guardar secretos, algo que pica a la zapeadora. "Perdona, si yo hablase aquí cae hasta el apuntador", señala Lorena Castell a Cristina Pedroche: "Yo soy una tumba tía, si me lo cuentas hoy y mañana se me ha olvidado". Puedes ver el momento completo y descubrir el ranking del zapeador en el vídeo principal de esta noticia.