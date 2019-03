Peinado se pone nervioso ante la propuesta de Pedroche: “¿Alguien me quiere morder?”

PIENSA EN CÓMO REACCIONARÍA SI MORDIERA A LA COLABORADORA

El mordisco de Luis Suárez sigue coleando. Mientras él se ha disculpado públicamente con Chellini, José Mujica ha criticado a la FIFA a pesar de que todavía no se visto una imagen clara del incidente. Sin embargo, una televisión brasileña tenía una ‘cámara para mordiscos’ y ‘Zapeando’ ya tiene las imágenes que lo demuestran. “Menudo mordisco. Yo no sé cómo reaccionaría si alguien me muerde así. ¿Alguien me quiere morder?”, pregunta Cristina Pedroche. Una proposición que pone nervioso a Quique Peinado.