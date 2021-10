Ser tiktoker no tiene edad. Y sino que se lo digan a los cuatro amigos mayores de 60 años que están arrasando con su cuenta de TikTok "old gays". Pero, ¿por qué se llaman así? Ellos mismos han realizado un vídeo que no ha tardado en hacerse viral para darse a conocer.

Bill, Robert, Jessay y Mick viven en California y antes de saltar a la fama por su cuenta en TikTok ya habían hecho vídeos por encargo de Grindr. En el vídeo principal de esta noticia puedes verlo al completo.

Otro viral de Tiktok

