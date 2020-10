Cristina Pedroche analiza en Zapeando objetos con más gérmenes que la taza de un inodoro. Obviando los que se han comentado muchas veces, como los teclados, los móviles o el dinero, está el cepillo de dientes.

Un estudio de la Universidad de Alabama comprobó que los cepillos de dientes podrían llegar a almacenar hasta 3.000 tipos de diferentes organismos, algunos de ellos fecales, al tirar del inodoro. Cristina Pedroche explica en el vídeo principal de esta noticia la explicación y enumera otros sorprendentes objetos con tantos gérmenes.

También en un avión hay objetos con gérmenes que no te esperas. Una azafata ha desvelado este vídeo de Tik Tok que en los aviones no se limpia tan en profundidad como la gente cree, por lo que muestra qué cosas no deberías tocar sin haberlas limpiado tú mismo antes.