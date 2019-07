"Me sorprendí a mi mismo cuando me vi, me quedé en shock", confiesa en Zapeando Juanra Bonet, presentador de 'Boom' después de que 'Los Lobos' se hayan llevado el ansiado bote.

Como explica el presentador, nadie se esperaba que ese fuera el día en el que se hicieran con el premio: "Perdonad pero estabais jugando fatal". Además, Juanra bromea al llegar al plató: "Vengo a decir que a partir de hoy dejo 'Boom'... y me voy a hacer mánager de 'Los Lobos'.

Zapeando aprovecha que 'Los Lobos' y Juanra visitan el programa para enfrentarles a otro reto: responder 25 preguntas en dos minutos y medio. ¿Podrán acertarlas todas?

Además, 'Los Lobos' desvelan su estrategia para poder ganar el bote de 'Boom'. Descúbrela en este vídeo.

Los exconcursantes de 'Boom' aprovechan su visita a Zapeando para lanzar una cariñosa dedicatoria a Juanra Bonet: "él es necesario".